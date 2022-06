Pressestimme: Der 'Nordbayerische Kurier' zu Stockholm+50

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Stockholm+50:

"Die erste UN-Konferenz zum Thema Umweltschutz, die 1972 in der schwedischen Hauptstadt stattfand, und vor wenigen Jahren Greta Thunberg, die mit ihrem Klimastreik "Fridays for Future" begründete: Zwischen den beiden Ereignissen hat sich sehr viel für das Verständnis von Klimaschutz, Natur und Umwelt getan. Und doch genügt es nicht. Die Erwärmung der Atmosphäre wird schneller und deutlicher vorangehen als bislang berechnet. Alle müssen in dasselbe Boot steigen und achtgeben, nicht zu kentern. Schützen, bewahren und endlich aufwachen ist das dringende Gebot - es gibt keine Erde 2.0."/yyzz/DP/men