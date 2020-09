Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zu Nord Stream 2

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zu Nord Stream 2:

"Was also tun? Zur Wahrheit gehört: Kündigt Deutschland den Vertrag einseitig, kommt eine Klagewelle mit Haftungsforderungen auf das Land zu.



Ein mehrstelliger Milliardenbetrag ist im Gespräch. Die Rechtssicherheit dürfte aufseiten der Investoren sein: Das Projekt hatte alle planerischen Anforderungen erfüllt. Wenn jetzt ein politisch vorangetriebenes Nein fällt, kommt das schlichtweg teuer. So tut sich Angela Merkel zurecht schwer, den richtigen Weg zu finden. Ein Nein zu Putin ließe in Washington die Korken knallen. Ein solcher Kratzer im Ruf der Deutschlands, welches als verlässlicher Vertragspartner gilt, wirft dann einen Schatten auf die Kanzlerin."/yyzz/DP/nas