Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zu Corona-Paket

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zu Corona-Paket:

"Die aktuellen Beschlüsse haben auch den Charakter einer Wette.



Gewettet wird darauf, dass auf einen wesentlich härteren Maßnahmenkatalog aus einem einzigen Grund verzichtet werden kann: Bald können die Impfungen losgehen. Tatsächlich liegt alle Hoffnung auf diesem Punkt, und so wie Dinge liegen, dürfte diese Hoffnung tatsächlich nicht trügen. Wenn dann die besonders verwundbaren Gruppen, also vor allem alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen, zügig und vorrangig geimpft werden, kann die Überlastung der Intensivstationen wohl in der Tat verhindert werden. Vielleicht sind die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin auch deshalb nicht noch weiter gegangen, weil sie spüren, dass repressive Maßnahmen nicht helfen, wenn diesen keine Akzeptanz in der Bevölkerung gegenübersteht."