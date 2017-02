Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Vertrag von Maastricht

BIELEFELD (dpa-AFX) - 'Neue Westfälische' zu Vertrag von Maastricht

In Maastricht hat die EU ins Visier genommen, worum es beim europäischen Einigungswerk in letzter Konsequenz geht.



Sie hat sich aber weder in der Sache noch in der Ansprache an den Bürger getraut, das zu tun, was notwendig ist. Maastricht ist der Name einer historischen Halbherzigkeit. Unter den Folgen leidet Europa bis heute./al/DP/zb