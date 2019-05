Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Urlaubsgeld/nur jeder Zweite

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Urlaubsgeld/nur jeder Zweite:

"Doch die Mitgliederbasis der Gewerkschaften ist in vielen Branchen klein.



Den Gewerkschaften gelingt es nicht, sich die tariffreien Teile des Arbeitsmarktes zurückzuerobern. Das liegt auch daran, weil Flexibilität fehlt. Gewerkschaften müssen berücksichtigen, dass nicht so gut aufgestellte Unternehmen Lohnsteigerungen und andere Extras oft nicht aufbringen können. Deshalb müssen Ausnahmen in Tarifverträgen leichter umgesetzt werden können und wirtschaftliche Entwicklungen mehr beachtet werden."/zz/DP/he