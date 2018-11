Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Organspendegesetz

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Organspendegesetz:

"Endlich debattiert in Deutschland auch die Politik über eine Neuausrichtung der Organspende.



Mit Blick auf 10.000 schwerkranke Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Debatte in Gang gesetzt, die längst überfällig war. Mit dem neuen Organspendegesetz sorgt Spahn dafür, dass in einem ersten Schritt Krankenhäuser ab 2019 für Organspenden besser vergütet und die Transplantationsbeauftragten gestärkt werden. Das Gesetz allein reicht jedoch nicht, um die Zahl der Organspenden deutlich zu erhöhen. In einem zweiten Schritt wartet mit der Einführung der Widerspruchslösung eine wesentlich größere Herausforderung auf Spahn."/al/DP/he