Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Kursbestimmung/SPD

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Kursbestimmung/SPD:

"Auch Ratschläge können Schläge sein, wie man seit einer entsprechenden Bemerkung des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau weiß.



Aber selten wirkten die Volksparteien so ratlos wie derzeit. Die SPD ist in einer neuen Umfrage auf 12 Prozent gestürzt. Die einst darüber frohlockende Union kämpft selbst damit, dass sie weit hinter die Grünen zurückgefallen ist. Die Koalitionsparteien schaffen es nicht, die Meinungshoheit zurückzugewinnen. Grund dafür sind Defizite in der Zieldefinition und eine fehlende Streitkultur. Die Globalisierung etwa bedroht mit dem Raubtierkapitalismus eines US-Präsidenten Trump und der Wirtschaftsweltmacht China Europas Eigenständigkeit, aber die Kanzlerin versteckt sich in Europawahlkampf und Europa-Debatte."/yyzz/DP/he