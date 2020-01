Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Coronavirus - Ruhe bewahren

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Coronavirus - Ruhe bewahren:

"Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt täglich.



Mindestens vier Deutsche haben sich angesteckt. Allen geht es aber den Umständen entsprechend gut. Es gilt also, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik auszubrechen. Wie befinden uns nicht, wie in den sozialen Medien gescherzt wird, in dem 2012 herausgekommenen Computerspiel Plague Inc., in dem der Spieler die Menschheit mit einem Virus ausrotten will. Laut Experten verläuft die Krankheit in der Regel mild, zum Teil solle man nicht einmal merken, dass man sich infiziert habe. Und wenn doch, sind die Krankenhäuser darauf vorbereitet. Viel gefährlicher ist ein Rassismus, der sich derzeit ebenfalls im Internet offenbart."/be/DP/he