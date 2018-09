Pressestimme: 'Neue Westfälische' (Bielefeld) zu Mieten-Stopp

BIELEFELD (dpa-AFX) - Die "Neue Westfälische" (Montag) schreibt zum geplanten Mieten-Stopp:

"Umfragen der jüngeren Vergangenheit belegen, dass die Deutschen inzwischen weniger die Flüchtlingskrise beschäftigt.



Nicht einmal die Angst vor Kriminalität ist das allbeherrschende Thema. Was die Menschen dagegen umtreibt, ist die Angst vor der Armut, vor dem sozialen Abstieg. Die Angst davor, im Alter nicht mehr genug zum Leben zu haben. Und sich keine vernünftige Wohnung mehr leisten zu können. Wenn die SPD jetzt also von der bisher viel zu laschen Mietpreisbremse zum Mietpreis-Stopp wechselt, also zur Vollbremsung, dann spielt dabei selbstverständlich der Wahlkampf eine bedeutende Rolle. In Bayern wird um Stimmen gerungen und auch in Hessen steht das Landtagsvotum an. Und für die SPD sind respektable Ergebnisse derzeit in weiter Ferne."/al/DP/men