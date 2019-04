Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Ausbildung/Pflegenotstand

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Ausbildung/Pflegenotstand:

"Ein Blick in die Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dieses Landes zeigen, dass es genau dort, wo sich der Wohlstand einer Gesellschaft zeigen müsste, an Personal fehlt.



Der Mangel an Erziehern, Lehrern, Ärzten und Pflegekräften war absehbar und trifft uns nun alle. Zwar profitieren wir in Deutschland noch immer von einer außergewöhnlich guten Versorgung, doch immer häufiger treten eben auch Lücken in der Versorgung auf. Diese Lücken zeigen sich vor allem in der Pflege. Wenn der Personalmangel dazu führt, dass ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen täglich Anfragen von Pflegebedürftigen ablehnen müssen, dann ist die Not groß."/yyzz/DP/he