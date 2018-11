Pressestimme: 'Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung' zu Lage der SPD

ESSEN (dpa-AFX) - "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" zu Lage der SPD:

"Die SPD braucht neues Personal und ein klares Profil.



Insofern wäre ein CDU-Chef Friedrich Merz ein Glücksfall für die Partei. Das hieße: Die Große Koalition ist bald Geschichte (Angela Merkel wird nicht Kanzlerin bleiben, wenn ihr Erzfeind Parteichef ist), und es gäbe an der Spitze der Union jemanden, an dem man sich abarbeiten und aufrichten kann. Es ist außerdem ja trotz allen wirtschaftlichen Glanzes nicht so, als mangele es an sozialdemokratischen Themen. Der wuchernde Niedriglohnsektor bedarf eines radikalen Rückschnitts, der Graben zwischen Arm und Reich muss eingeebnet werden. Das Renten- und das Gesundheitssystem brauchen ein komplett neues Fundament. Der Finanzsektor muss eingehegt und domestiziert werden. Wer dafür in der SPD sein Gesicht hinhalten könnte? Kevin Kühnert? Warum nicht? Es kann nur besser werden für die SPD."/al/DP/nas