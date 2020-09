Pressestimme: 'Neue Presse' zum Wiesnattentat-Gedenken

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Wiesnattentat-Gedenken:

"Wachsamkeit ist Bürgerpflicht! Warum erst jetzt? Warum wurde den damaligen Opfern nicht viel früher die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zuteil? "Der Rechtsextremismus hat tiefe Wurzeln in unserer Gesellschaft", so Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier bei der Gedenkfeier auf dem Oktoberfest-Gelände.



Jetzt also hat die höchste Prominenz des Staates der Toten und Verletzten von München gedacht. Doch dazu kam es nur, weil einige wenige hartnäckige Wahrheitssucher akribisch die Hintergründe des Oktoberfest-Attentats erforschten. Die hehren Reden am Samstag hätten allerdings keinen Zweck gehabt, würde es weitergehen wie bisher. Die rechte Gefahr darf nicht länger verharmlost werden, sie lauert ja selbst in Sicherheitsbehörden. Dagegen hilft nur konsequente Strafverfolgung."/yyzz/DP/he