Pressestimme: 'Neue Presse' zum Demo-Verbot

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" schreibt zum Demo-Verbot:

Der längst von Corona-Leugnern und Rechtsextremisten unterwanderte Massenprotest ist an diesem Wochenende verboten.



Um mit einem früheren Regierenden Bürgermeister zu sprechen: Und das ist gut so! Berlins Innensenator Andreas Geisel hat Recht, wenn er sagt: Das Verbot ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Notwehr, sozusagen. Ob sie vor Gerichten Bestand hat, muss sich zeigen. Mit Gewissheit kann man das nicht vorhersagen. Leider. Aber diejenigen Maskenlosen, die sich jetzt schockiert geben, müssen sich sagen lassen: Wer ehrlich nach Freiheit zum Versammeln ruft, darf damit keinen Freibrief für Verstöße meinen. Wer für sich in Selbstüberhöhung die Einhaltung demokratischer Grundrechte einfordert, kann für sich keine Ausnahmen von Gesetz und Ordnung einklagen./ra/DP/eas