Pressestimme: 'Neue Presse' zu Söder

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Söder:

Der Franke pokert hart - und Laschet hält mit dem Mut des Desperados dagegen.



Dabei hatte der bayerische Ministerpräsident in der Vergangenheit gebetsmühlenhaft beteuert, sein Platz sei in Bayern. "Was stört mich mein dummes Geschwätz von gestern", soll Konrad Adenauer einmal gesagt haben. Mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie leistet sich die Union ein unsägliches politisches Theater. Viele Bürgerinnen und Bürger aber haben echte Existenzangst. Die Union soll sich voll auf die Lösung der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg konzentrieren - und keine Macho-Spiele zulassen./ra/DP/mis