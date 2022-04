Pressestimme: 'Neue Presse' zu Frankreich

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Frankreich:

"Wenn die Populisten in den Élysée einziehen, wird in ganz Europa vieles anders. Mit Frankreich im Westen der EU und Ungarn im Osten wären russlandfreundliche und deutschfeindliche Kräfte an der Macht. Es ist zu hoffen, dass dies den französischen Wählern bis zum zweiten Wahlgang bewusst wird. Frankreich braucht nun einen richtigen Wahlkampf, mit Engagement statt Wegschauen, Argumenten statt Fake News. Allzu viel steht auf dem Spiel."/zz/DP/he