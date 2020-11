Pressestimme: 'Neue Presse' (Coburg) zum Lockdown in Großbritannien

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" (Coburg) zum Lockdown in Großbritannien

"Erst jetzt beginnt der Regierung zu dämmern, dass vielleicht nicht einmal vier bis sechs Wochen ausreichen werden, um das Schlimmste noch zu verhindern.



Eine lange Reihe von Fehlentscheidungen, mit denen Johnson dem Druck der Wirtschaftslobby in der eigenen Partei nachzukommen oder auch einfach seine Popularität zu wahren suchte, rächt sich nun. Er trieb seine Mitbürger früh schon zurück an ihre Arbeitsplätze. Zum geselligen Beisammensein in Gaststätten lockte er mit Subvention. Johnson kapitulierte erst, als man ihm begreiflich machte, was auf sein Land zukommt. An Vertrauen bleibt nicht viel."/yyzz/DP/mis