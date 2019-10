Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur SPD-Kandidatensuche

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur SPD-Kandidatensuche:

"Die SPD wärmt sich bei der Suche nach ihren neuen Vorsitzenden am linken Lagerfeuer, die meisten Kandidaten pusten brav in die Glut und lassen die Funken fliegen zu sozialdemokratischen Herzensthemen wie Vermögensteuer, höherem Mindestlohn, Abrüstung und vor allem raus aus der Groko.



Pragmatiker wie Boris Pistorius mit seinem Lied von der inneren Sicherheit haben es schwer. Er kann nur wie der knochentrockene Olaf Scholz darauf hoffen, dass die vielen linken Paare die linke Mehrheit so fein zersplittern, dass es für einen Realo doch noch für die Stichwahl reicht. Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse scheint es aber fast egal, wer Vorturner wird. Sicher dürfte dagegen sein, dass die Sehnsucht der Basis nach Opposition früher erfüllt wird als gedacht. Vielleicht ist das auch ganz gut so."/yyzz/DP/he