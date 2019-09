Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Klimadebatte/Mobilität

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Klimadebatte/Mobilität:

"Der Fanatismus bei Klima und Mobilität nervt - beider Seiten.



Er ist auch kontraproduktiv. Wer es auf Spaltung anlegt, züchtet Blockade und Protest. Deutschland wird einen Weg finden müssen, der verbindet und nicht spaltet. Auch der grünste Kreuzberger wird nicht wollen, dass alle in seinen Stadtteil ziehen, weil man dort prima ohne Auto leben kann. So gesehen, müssten sich gerade auch Städter vehement für eine bezahlbare individuelle Mobilität in Dithmarschen, dem Emsland oder der Prignitz einsetzen."/al/DP/he