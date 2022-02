Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Inflation/EEG-Umlage

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Inflation/EEG-Umlage:

"Für die Verbraucher kommt es aktuell knüppeldick. Auch im Januar sind die Preise wieder deutlich gestiegen, um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Haushaltsenergie und Kraftstoffe verteuerten sich sogar um 20,5 Prozent. Es ist deshalb überfällig, dass die Ampel-Koalition die Abschaffung der Ökostromumlage vorzieht. Es wäre eine willkommene Entlastung, wenn auch keine ausreichende. Was sind schon jährlich 150 Euro in einem Vier-Personen-Haushalt? Auch das angekündigte Klimageld, das es pro Kopf der Bevölkerung geben soll, darf nicht mehr lange auf sich warten lassen. Denn erstens ist dieser soziale Ausgleich fest versprochen. Und zweitens kann es nicht sein, dass die Verbraucher immer erst in Vorleistung gehen müssen, bevor sie dann irgendwann wieder etwas entlastet werden."/yyzz/DP/he