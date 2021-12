Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Impfpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Impfpflicht:

Plötzlich ist eine allgemeine Impfpflicht, die viele Politiker bislang strikt abgelehnt haben, wahrscheinlich. Man kann sie nun als Umfaller kritisieren und des Wortbruchs bezichtigen. Man kann es aber auch positiv sehen: Es schadet ja nicht, dass Politiker bei einer veränderten Lage zu einer neuen Bewertung kommen. Trotz Abertausender Appelle sind immer noch Millionen von Menschen völlig ungeschützt. Also braucht es mehr Druck. Dass der Politik dazu bisher der Mut fehlte, ist nachvollziehbar. Immerhin ist und bleibt die Impfpflicht ein tiefer Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht gerade deutlich gemacht, dass der Einzelne in der Not im Interesse des Allgemeinwohls zurücktreten und schmerzhafte Einschnitte hinnehmen muss./yyzz/DP/mis