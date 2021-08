Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Wahlkampf

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Wahlkampf:

"Der Ausgang der Bundestagswahl ist völlig offen, eines aber steht fest: Corona-Krise, Klimawandel und außenpolitische Herausforderungen erfordern Politiker mit Weitblick, Strategie und Überzeugungskraft.



Daran müssen sich Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz messen lassen. Wer hat einen Plan für Deutschland? Und wer hat den Elan, die Disziplin und die Kraft, ihn in die Tat umsetzen? Mitentscheidend wird auch sein, welche Teams die Spitzenkandidaten bis zur Wahl präsentieren. Denn natürlich wäre es unangemessen, die Wahlentscheidung in einem der wichtigsten Industrieländer der Welt an drei Personen festzumachen. Die Wähler brauchen ein klares Angebot, inhaltlich und personell. Die Grünen mit ihrer Doppelspitze Baerbock/Habeck sind da klar im Vorteil."/yyzz/DP/he