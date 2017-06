Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Terroranschlag in London

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Terroranschlag in London:

"Um Mut und Haltung der Briten muss sich auch nach dem Anschlag von London niemand sorgen.



Dass Terrorismus jetzt noch stärker zum Wahlkampfthema wird, ist kein Nachteil. Denn so wird deutlich, dass es wichtigere Dinge gibt als den unsinnigen Brexit. Es ist an der Zeit, Sicherheitsstrategien zu überprüfen. Zu Recht prangert die Opposition den personellen Kahlschlag bei der Polizei an. Zugleich wird immer deutlicher, dass der Kampf gegen Terror und Radikalisierung verstärkt werden muss, durch Aufklärung, Integration und den Abbau sozialer Konflikte. Auch eine stärkere Überwachung der Internet-basierten Kommunikation darf kein Tabu sein. Doch sollte niemand den Bogen überspannen. Denn genau darauf setzen Terroristen: dass ihre Gegner in Panik geraten und Freiheit und Demokratie einschränken."/DP/he