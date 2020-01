Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Coronavirus

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Coronavirus

Es handelt sich hier nicht um die Pest im Mittelalter, um eine unbehandelbare, in jedem Fall tödlich verlaufende Krankheit.



Es wäre deshalb vollkommen falsch, nun in Panik zu verfallen und die unsichtbare, für Deutschland bislang eher abstrakte Bedrohung zu überschätzen. Weltweit bereiten sich Gesundheitssysteme auf das Virus vor. Die betroffene chinesische Provinz wird unter eine riesige Quarantäne gestellt. In Deutschland sind Flughäfen, Krankenhäuser und Hausärzte wachsam. Und nur mal zum Vergleich: Bislang ist die Zahl derjenigen, die in China an dem Virus gestorben sind, zweistellig. Bei der Grippewelle 2017/2018 starben allein in Deutschland mehr als 25.000 Menschen./yyzz/DP/zb