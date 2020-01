Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Corona-Virus

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Corona-Virus:

"Ausgerechnet in einem Land, das die Kontrolle seiner Bürger perfektioniert hat, muss die Führung erkennen, dass die Natur sich jeder Kontrolle entzieht.



Die Zahl der am Corona-Virus gestorbenen Menschen in China steigt. Seine Ausbreitung ist ein Fingerzeig auf die Verwundbarkeit der Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Die globale Mobilität und die Vernetzung dicht besiedelter Ballungszentren wirken wie ein Katalysator zur Ausbreitung neuartiger Infektionen. Wer multinationale Kooperation infrage stellt, wird im Fall Corona eines Besseren belehrt; dank ihrer kennt man schon wenige Wochen nach Ausbruch der Krankheit den Auslöser, und es gibt einen Test, der das Virus identifiziert. Es scheint, als würden wir Menschen dem Ruf als "Krone der Schöpfung" bisweilen doch noch gerecht."/al/DP/he