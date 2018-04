Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum 1. Mai/Gewerkschaften

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum 1. Mai/Gewerkschaften:

"Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Zahl der Erwerbstätigen hoch, und die Bundesregierung hält Vollbeschäftigung für möglich: Selten stand der 1. Mai, der "Tag der Arbeit", unter so guten Vorzeichen.



Größte aktuelle Herausforderung ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Wie andere technologische Umbrüche der Vergangenheit bietet sie jede Menge Chancen, aber natürlich auch Risiken. Millionen von Jobs werden überflüssig werden, während an anderen Stellen Millionen von neuen Stellen entstehen. Zugleich löst sich Arbeit durch globale Vernetzung von Zeit und Raum. Und wo bleibt da der Mensch? Gewerkschaften, Arbeitgeber und nicht zuletzt auch der Gesetzgeber stehen in der Pflicht, den digitalen Kapitalismus zu gestalten, national und international."/yyzz/DP/he