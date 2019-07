Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu von der Leyen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu von der Leyen:

"Politik galt als Kunst des Kompromisses zwischen Visionärem und Machbarem.



In der EU mit ihren 28 Mitgliedstaaten ist sie auf die Kunst des kleinsten gemeinsamen Nenners geschrumpft. Deshalb wirkt die EU-Politik oft so wie die Wahl von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin: nicht falsch, aber auch nicht befriedigend. Im Grunde ist von der Leyens Sieg ein freudiges Ereignis. Erstmals steht eine Frau an der Spitze der EU. Doch es war die Räson, die viele Parlamentarier dazu bewog, für sie zu stimmen. Etlichen ging es nicht darum, die Ex-Verteidigungsministerin auf den Thron zu heben, sondern eine Destabilisierung Europas zu verhindern."/al/DP/he