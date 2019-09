Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Waldrettung

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Waldrettung:

"Der Wald ist nicht nur Opfer der Klimakrise, sondern kann auch Teil der Lösung sein.



Indem die Forstwirtschaft Wald bewahrt und neuen schafft, leistet sie einen großen Beitrag, klimaschädliches CO2 zu binden. Die vielen Hundert Millionen Euro, die Bund und Länder jetzt für die Forsten zur Verfügung stellen, sind also gut angelegtes Geld. Eine schnelle Lösung ist aber nicht in Sicht. Denn Forstwirtschaft ist eine Frage von Generationen. Dementsprechend wird es Jahrzehnte und Jahrhunderte dauern, Schäden auszugleichen und den Wald so umzubauen, dass er den Klimawandel übersteht."