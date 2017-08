Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Wahlkampf/Diesel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Wahlkampf/Diesel:

"Zuerst stotterte der Wahlkampfmotor, doch jetzt kommt er doch noch auf Touren - dem umstrittenen Diesel sei Dank.



Kaum ein Thema hat so viele publikumswirksame Facetten wie dieses, in diesem Themenpaket ist für alle Politiker etwas drin. Sie müssen nur zugreifen wie Horst Seehofer und Cem Özdemir. Abzuwarten bleibt jedoch, ob sich deren Ankündigungen nicht doch als Wahlkampftheater entpuppen. In der Sache bleibt festzuhalten: Hersteller und Politiker haben den Karren in den Dreck gefahren. Sie müssen ihn auch herausziehen. Und dabei geht es nicht nur um eine Technologie für die Zukunft, sondern auch darum, Wertverluste der Autofahrer in Milliardenhöhe auszugleichen. Man darf gespannt sein, was der Wahlkampf in diesem Punkt noch zu bieten hat. Bislang war es wenig."/be/DP/he