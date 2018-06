Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu WM-Aus

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu WM-Aus:

"Da agierte auch der Bundestrainer recht konzeptlos.



Der Austausch der halben Startelf war nach dem Mexiko-Desaster noch nachvollziehbar, angesichts des moralisch wertvollen Sieges gegen Schweden für das Südkorea-Spiel aber ein Schuss in den Ofen. Dazu gelang es Löw nicht, satte Weltmeister von 2014 zum Simpelsten zu bewegen, was Fußball ausmacht: Rennen und Kämpfen. Das müssen sich die Fußballer zuerst anlasten, die aus großen Fähigkeiten nichts gemacht und die Chance auf den historischen Coup WM-Titelverteidigung achtlos weggeworfen haben. Sie verschwinden jetzt in den Urlaub - die WM-Party in Russland geht ohne sie weiter. Es ist vollauf gerecht und für alle das Beste."/zz/DP/he