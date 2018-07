Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Verfassungsschutzbericht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Verfassungsschutzbericht:

"Konfrontiert mit dem komplexen Alltag eines Bundesinnenministers, wird Horst Seehofer vorsichtig.



Der CSU-Chef überlässt bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichts dem Behördenchef Hans-Georg Maaßen die Bühne. Seehofer geht auf Nummer sicher. Denn die Botschaften sind äußerst schlecht. Tatsächlich bricht sich die "Verwahrlosung", die Kanzlerin Merkel in der Sprache aufschreckt, auch in den Verhaltensweisen Bahn. Immer mehr Menschen fühlen sich von extremistischen Ideologien angezogen. Der Anteil derjenigen, die zur Durchsetzung ihrer Ziele schwerste Gewalt anwenden, steigt. Der Fall eines islamistischen Bombenbauers, der in Köln mit dem biologischen Kampfstoff Rizin operierte, dokumentiert eine Radikalität, die auf den Tod Hunderter Opfer abzielt."/al/DP/he