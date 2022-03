Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Krieg/Nato

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ukraine-Krieg/Nato:

"Nun sollte es auch der Letzte verstanden haben: Je mehr sich der russische Präsident durch internationale Sanktionen und den anhaltenden Widerstand der Ukrainer in die Enge gedrängt fühlt, umso maßloser droht er um sich zu schlagen. Der Krieg rückt damit näher an EU und Nato heran. Was, wenn eine russische Rakete "versehentlich" in Polen einschlägt? Was, wenn Moskau beginnt, die russischen Minderheiten im Baltikum aufzuwiegeln? Der kleinste Funke kann einen Flächenbrand erzeugen. Die Nato steht vor dem Dilemma, keinen Anlass für eine Eskalation liefern zu dürfen, jedoch für den Ernstfall gewappnet sein zu müssen."/al/DP/he