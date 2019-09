Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Trump/Afghanistan

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Trump/Afghanistan:

"Mit den Taliban ist kein Frieden zu machen, zu groß ihr Hass auf alles Westliche, zu fanatisch ihre Religionsauslegung.



Diese bittere Lektion musste jetzt auch US-Präsident Trump lernen. Was nun? Die Ratlosigkeit nach diesem Debakel dürfte bei den westlichen Alliierten groß sein. Der Westen ist weder in der Lage, den Krieg zu gewinnen noch Frieden herbeizuführen. Mittlerweile kontrollieren die Taliban wieder rund die Hälfte des Landes. Und sie sind weiter auf dem Vormarsch. Wer soll sie stoppen: Trump, Macron oder Merkel? Den Krieg in Afghanistan hat der Westen schon vor Jahren verloren. Es ist endlich an der Zeit, sich dies einzugestehen."/ra/DP/nas