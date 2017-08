Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Terror / Barcelona

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Terror / Barcelona:

"Viele, die in diesen Tagen Nachrichten lesen, nehmen solche Informationen mit wachsendem Gleichmut gegenüber der Terrorgefahr hin.



Nach dem Motto: Ändern kann ich nichts, und mich zu Hause zu verbarrikadieren ist auch keine Option. Bei anderen wächst das Unbehagen. Tatsächlich ist es für den IS ein Leichtes, nicht nur Anschläge von Terrorzellen, sondern auch spontane Taten einzelner Irrer zu beanspruchen. Am Ende wirkt es, als sei der IS bestens vernetzt und überall präsent. Das ist Quatsch. Es ist heutzutage leicht, einen erweiterten Selbstmord durch ein lautstarkes "Allahu akbar" zu einer überregionalen Nachricht aufzublasen. Eine Taktik des IS steckt nicht dahinter."/al/DP/jha