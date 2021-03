Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Schulöffnungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Schulöffnungen:

"In der Politik scheint mancher vergessen zu haben, was er versprochen hat: als Erstes die Schulen zu öffnen.



Die aber verharren immer noch in einem Dämmerschlaf, pardon, Fernunterrichtsmodus. Für den einen oder anderen Schüler und auch Lehrer kommt das aufs Gleiche raus, weshalb sich alle einig waren, dass hier zuallererst gelockert werden muss. Grund sind die immensen Folgekosten, sozial und finanziell. Lehrer werden demnächst geimpft. Die Impfkommission rät davon ab, es gebe keinen vernünftigen Grund. Die Ethikkommission lehnt es ab, Lehrer seien nicht häufiger infiziert als andere. Trotzdem war es der gefühlte Kompromiss, sich die Bereitschaft zum Unterricht mit einer bevorzugten Impfung sozusagen zu erkaufen. Ist das nicht genug? Die Schulen müssen raus aus dem Panikmodus. Sofort."/be/DP/he