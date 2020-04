Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Schulöffnungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Schulöffnungen:

"Nun setzt die Debatte über die Verhältnismäßigkeit von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ein.



Diese Diskussion muss erlaubt sein: Wie viel Abstand ist wo nötig? Welche Kosten ist die Gesellschaft bereit zu tragen, auch über einen langen Zeitraum? Inzwischen gibt es etwa zumindest Hinweise darauf, dass von Kindern keine erhöhte Gefahr ausgehen könnte. Gut, dass die Hypothese nun endlich auch in Deutschland erforscht wird. Bis all diese Fragen geklärt und Kompromisse gefunden sind, müssen sich Politik und Gesellschaft flexibel an neue Erkenntnisse anpassen. Und: Die Pandemie wird sich in der einen Kommune massiver auswirken als in der anderen. Das kann zu unterschiedlichen Entscheidungen führen. Auch so viel Flexibilität sollte möglich sein."/yyzz/DP/he