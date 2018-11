Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Renten

OSNABRUECK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" über das Rentenpaket der Koalition:

"Alles hat seinen Preis.



Das gilt auch für das Rentenpaket, das die Koalition heute im Bundestag beschließen will. Eine eigentlich mögliche Beitragssenkung fällt wegen der milliardenschweren Reform aus. Angesichts der hohen Belastung der Beitragszahler ist das eine überaus schlechte Nachricht. Die Rentenversicherung mit noch mehr versicherungsfremden Leistungen zu befrachten ist auch deshalb ein schwerer Fehler, weil die Altersvorsorge vor großen Herausforderungen steht. In naher Zukunft gehen die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand. Und das heißt: Die Beitragszahler müssen für eine stark wachsende Zahl von Senioren aufkommen, die noch dazu immer älter werden."