Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Puigdemont

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Puigdemont:

"Die Ankläger haben schlechte Karten.



Auch im zweiten Versuch hat sich die Generalstaatsanwaltschaft eine juristische Klatsche abgeholt. Das Gericht sieht keinen Anlass, den Katalanen in Auslieferungshaft zu nehmen. Damit halten die Richter den Hauptanklagepunkt der Rebellion, in Deutschland wäre das Landesverrat, weiter für unzulässig. All die Dokumente und Videos, die die Ankläger in den vergangenen sechs Wochen noch mal gesammelt haben, überzeugten nicht. Das Gericht sieht in Puigdemont weder einen Gewalttäter noch einen Landfriedensbrecher."/yyzz/DP/he