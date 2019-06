Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Prozess gegen Niels Högel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Prozess gegen Niels Högel:

"Der Name Niels Högel ist wie kein zweiter in der deutschen Kriminalgeschichte verknüpft mit dem Unfassbaren, dem Bösen.



Der nun zu Ende gegangene, vor allem für die Betroffenen nervenzehrende Prozess wirft indes Fragen auf: Muss wirklich jeder einzelne Mordfall bis ins Detail gerichtlich verhandelt und damit öffentlich bloßgestellt werden? Eindeutig: Ja! Der Mammutprozess ist notwendig gewesen, jedes Opfer, jeder Angehörige hat einen Anspruch auf Aufarbeitung des individuellen Falls. Das ist sozusagen die kollektive Bringschuld einer Gesellschaft, die es nicht geschafft hat, mit ausreichenden Kontrollmechanismen barbarische Attentate auf wehrlose und hilfebedürftige Kranke zu verhindern, die sich vertrauensvoll in die Obhut unseres Gesundheitssystems begeben haben."/ra/DP/he