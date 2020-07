Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Prozess gegen Halle-Attentäter

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Prozess gegen Halle-Attentäter:

"Etwa 32.000 Rechtsextremisten zählt der Verfassungsschutz aktuell in Deutschland, Tendenz seit Jahren steigend.



Was ein Einzelner von ihnen anrichten kann, zeigt der Anschlag auf die Synagoge von Halle. Wo früher der Rechtsradikale im Dorf auf wenig Zuspruch traf, trifft er jetzt im Netz auf andere und das bestärkende Gefühl, Teil einer großen Bewegung zu sein. Der Angeklagte erklärte am ersten Prozesstag, dass er bereits 2015 beschlossen hatte, für diese Gesellschaft "nichts mehr tun zu wollen". 32.000 Rechtsextreme mit solchem Gedankengut sind eine ernsthafte Bedrohung für dieses Land. Wie reagiert die Gesellschaft darauf? Der Prozess wird diese Frage nicht beantworten. Politik und Sicherheitsbehörden müssen sie finden, bevor Schlimmeres geschieht."