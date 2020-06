Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Polizei-Kritik

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Polizei-Kritik

Die Proteste gegen Rassismus in der amerikanischen Polizei haben in Deutschland eine Entwicklung ausgelöst, die in die falsche Richtung führt.



Schon vor Stuttgart gab es einen zunehmenden Verlust an Respekt vor den Beamten. Polizisten werden bespuckt, beleidigt, verletzt, und das immer häufiger. Der Vorwurf, von Demonstranten und teils auch von hochrangigen Politikern vorgetragen, es gebe in der deutschen Polizei ein strukturelles Rassismus-Problem, hat die Position der Beamten im öffentlichen Raum in den vergangenen Wochen weiter geschwächt. Aber es ist fahrlässig, die Probleme in den USA mit Deutschland gleichzusetzen, denn es setzt die Beamten einem Generalverdacht aus, der so nicht zulässig ist und von der Mehrheit der Bevölkerung nicht bestätigt wird./be/DP/mis