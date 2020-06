Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Missbrauchsfall Münster

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Missbrauchsfall Münster:

"Missbrauchstäter, so sagen Experten, sind Meister der Täuschung.



Der Aufbau täuschender Fassaden sei Teil ihrer perfiden, manipulativen Strategie. Und doch mutet es seltsam an, dass niemand etwas mitbekommen haben will in einer keineswegs einsamen Umgebung. Das erinnert fatal an den Fall Lügde. Dort war ein Campingplatz der Tatort. Genaueres Hinsehen hätte im einen wie dem anderen Fall womöglich Schlimmes verhindert. Zu prüfen ist zudem, ob die Behörden alles getan haben, um Kinder zu schützen. Immerhin war der Hauptverdächtige wegen Kinderpornografie vorbestraft. Der Schutz, den Kinder und Jugendliche erwarten dürfen - er ist leider alles andere als perfekt."/be/DP/he