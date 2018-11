Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mindestlohn

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Mindestlohn:

"Olaf Scholz mischt sich in ein sensibles Thema ein, das bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern in besten Händen ist.



Statt der Linkspartei hinterherzurennen, muss für Scholz gelten: Finger weg vom Mindestlohn! Zwar sind höhere Löhne der Königsweg aus der Armut und hin zu sicheren Renten. Wenn der Vizekanzler aber ins Kräftespiel der Sozialpartner eingreift, führt das nicht zum Ziel. Ein 33-Prozent-Sprung beim Mindestlohn würde viele Branchen völlig überfordern, von Hotels und Gaststätten über Handwerksbetriebe bis zu Verlagen. Die Firmen stehen bei der Suche nach Arbeitskräften längst in harter Konkurrenz, was sich in der historisch niedrigen Arbeitslosenquote spiegelt. Steigende Tariflöhne und damit automatisch ein höherer Mindestlohn sind die Folge."/al/DP/nas