Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mietpreisbremse/Barley

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Mietpreisbremse/Barley:

"Die Mietpreisbremse funktioniert nicht.



Nun will die Justizministerin nachschärfen. Besser wäre es, das Steuerungsinstrument direkt abzuschaffen. Zum einen hat es bislang nicht für spürbare Verbesserungen gesorgt. Zum anderen verzerrt es den Markt etwa zulasten kleinerer Gemeinden. Die Politik sollte die Landflucht nicht auch noch fördern: Denn folgen immer mehr Menschen dem Trend zum Wohnen in vermeintlich attraktiven Großstädten, gehen Ärzte, Apotheken und Geschäfte auf dem Land verloren. Sicher: Wer in einer Stadt arbeitet und sich ortsübliche Mieten oder Pendeln nicht leisten kann, dem muss der Staat in Form von Sozialwohnungen oder günstigen Verkehrsmitteln unter die Arme greifen. Alles andere gefährdet den sozialen Frieden und die Wirtschaft."/yyzz/DP/fba