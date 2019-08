Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mietendeckel in Berlin

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Mietendeckel in Berlin:

"In Berlin bahnt sich sozialistischer Unfug an, der fatale Folgen für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer haben könnte.



Letztlich stünde der gesamte Berliner Immobilienmarkt vor dem Kollaps, sollten die Kaltmieten wie geplant gedeckelt oder drastisch gekürzt werden, denn dann würden über Nacht Millionen-Werte vernichtet. Die Preise für Mehrfamilienhäuser aus dem Bestand würden drastisch sinken, was Banken zu Neubewertungen zwingen könnte. Zudem dürfte sich angesichts sinkender Mieteinnahmen ein Sanierungsstau bilden. Mit Blick auf die Risiken bei den Ertragsaussichten ist zu befürchten, dass sich künftig weniger Privatinvestoren bei Neubauprojekten in Berlin engagieren werden. Das wäre bitter, denn Berlin braucht dringend mehr Neubauten, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten."/be/DP/he