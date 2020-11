Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merkel/Ministerpräsidenten

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merkel/Ministerpräsidenten:

"Aus Berlin kamen Signale, die die Schulen in den Fokus rückten.



Schnell war der Passus wieder verschwunden. Gut so, denn das Vorhaben, das der Bund offenbar nicht mit den Ländern abgestimmt hatte, war voreilig. Auch die Debatte über noch schärfere Kontaktbeschränkungen kam mindestens eine Woche zu früh. Die Bürger auf einen vierwöchigen kleinen Lockdown einzuschwören und zur Halbzeit mit der nächsten Keule zu drohen zerstört das Vertrauen. Geben wir den aktuellen Corona-Maßnahmen etwas Zeit. Sinken die Infektionszahlen nicht, müssen härtere Beschränkungen her. Dann aber bitte mit einer Strategie, die uns durch den Winter bringt und die Zeit bis zu den ersten Impfungen überbrückt - mit klaren Vorgaben und ohne Salamitaktik."/yyzz/DP/he