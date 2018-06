Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Merkel/EU-Treffen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merkel/EU-Treffen:

"Angela Merkel versucht verzweifelt, ihr Amt zu retten.



Die Zeit des ewigen Vertröstens auf eine europäische Lösung in der Asylpolitik endet, dafür hat die CSU gesorgt. Merkel muss vom EU-Gipfel am Donnerstag einen handfesten Erfolg mitbringen, wolkige Absichtserklärungen reichen nicht. Ein solcher Erfolg könnte der Aufbau eines europäischen Grenzschutzes sein, der diesen Namen verdient. Das gestrige Vorbereitungstreffen deutet schon in die richtige Richtung. Deutschland könnte sich mit Bundespolizei und Bundeswehr an einer neuen Grenztruppe beteiligen."/yyzz/DP/he