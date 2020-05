Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Lockerungsdebatte

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lockerungsdebatte:

"Viele wagen sich nun wieder in die Städte, besuchen Verwandte; Schüler gehen zur Schule.



Ob Abstände und Hygieneregeln konsequent eingehalten werden, hängt von jedem Einzelnen ab. Ein Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, damit sich das Virus von einem Menschen zum nächsten ausbreitet. Es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Die Bundesregierung schießt jedoch übers Ziel hinaus, wenn sie nun im Detail vorschreiben will, was jemand in seinen eigenen vier Wänden tun oder lassen soll. Das eigene Zuhause ist ein besonders geschützter Raum, ein Eingriff bedarf gewichtiger Gründe. Die fehlen mindestens derzeit: Die Infektionszahlen bleiben niedrig. Zudem ist jede Regel nur so gut wie ihre Kontrolle. Oder soll sich die Polizei künftig durch Wohngebiete klingeln?"