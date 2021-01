Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Laschet

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Laschet

Laschet ist keinesfalls die falsche Wahl.



Die CDU hat die beste Lösung bekommen, die zur Verfügung stand. Kein Charismatiker, eher ein Mann des Ausgleichs und des Bedachts. Der 59-Jährige muss seine Partei jetzt einen, Risse kitten und den Aufbruch managen. Nur "Weiter so" reicht nicht. Gezeigt hat er diese Gabe zum Konsens als Ministerpräsident in NRW. Außerdem bleibt die CDU auch akzeptabler Koalitionspartner für die Grünen. Die K-Frage ist noch längst nicht entschieden. Laschet muss sich von nun an jeden Tag Markus Söders erwehren. Gelingt es dem Rheinländer nicht, seine Imagewerte zu verbessern, wird der bayerische Ministerpräsident auch von vielen CDU-Spitzenleuten auf den Kandidaten-Sessel gewünscht. Und dann lässt sich der ehrgeizige Mittel-Franke nicht zweimal bitten./al/DP/zb