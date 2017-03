Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kopftuch-Urteil des EuGH

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Kopftuch-Urteil des EuGH:

Es ist ein aufregendes Urteil, weil es um Grundrechte geht.



Bisher galt: Religion ist Privatsache, auch Arbeitgeber mussten das akzeptieren. Künftig gilt: Es gibt Ausnahmen von der Religionsfreiheit und mehr Rechte für Unternehmen. Der Europäische Gerichtshof hat ein Verbot religiöser Symbole an nachvollziehbare Bedingungen geknüpft. So muss es stets für alle Mitarbeiter gelten und für den Geschäftsbetrieb objektiv erforderlich sein. Generelle Verbote kann und wird es deshalb nicht geben. Der EuGH macht klar, dass die Religionsfreiheit in säkularen Gesellschaften nicht grenzenlos ist. Nun kommt es darauf an, wie die Arbeitgeber sich verhalten. Sie dürfen Verbote aussprechen. Sie können das aber auch lassen. Und damit ein Zeichen von Souveränität und Toleranz setzen.