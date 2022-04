Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Inflation und Wirtschaftswachstum

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Inflation und Wirtschaftswachstum:

"Erst stürzte die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in die Krise, nun tut der Ukraine-Krieg ein Übriges. Dementsprechend senkt die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich auf nur noch 2,2 Prozent. Immer klarer wird: Die fetten Jahre sind vorbei. Vor allem die stark gestiegenen Energiepreise zehren an Renditen und Einkommen. Will Deutschland diese Krise ohne allzu große Schäden überstehen, braucht es mehr Mut zu schnellen Entscheidungen. Jahrelange Genehmigungsverfahren und marode Infrastruktur können wir uns nicht länger leisten. Deutschland muss mehr Fortschritt wagen. Dass die Ampel-Koalition dieses Versprechen einlösen wird, erscheint aktuell allerdings eher unwahrscheinlich."/ra/DP/he